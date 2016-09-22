Александр Григорян: На игре с «Зенитом-2» сказался кубковый матч против «Спартака»

Главный тренер хабаровского СКА Александр Григорян оценил игру своей команды в матче 14-го тура первенства ФНЛ против «Зенита-2» (1:1).

- Сказался кубковый матч. В прессе читал, что мы можем быть выхолощены эмоционально. Так и оказалось, хотя при подготовке к матчу я этого не наблюдал. Первый тайм был одним из самых худших таймов, просто провалили. Респект моей команде за волевые качества. В первые 25 минут второго тайма мы владели инициативой. Не знаю, специально ли соперник отдал пространство, но мы имели преимущество. За самоотдачу команде - 5, за качество игры - 2. Ничья с «Зенитом-2» - хороший результат. Дубль «Зенита» прогрессирует, это факт, - передает слова Григоряна корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 21 сентября армейцы в матче 1/16 финала Кубка России обыграли дома «Спартак» со счетом 1:0. В следующем раунде турнира подопечные Александра Григоряна сыграют в Казани против «Рубина».

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.