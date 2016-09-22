Александр Григорян: На игре с «Зенитом-2» сказался кубковый матч против «Спартака»
Главный тренер хабаровского СКА Александр Григорян оценил игру своей команды в матче 14-го тура первенства ФНЛ против «Зенита-2» (1:1).
- Сказался кубковый матч. В прессе читал, что мы можем быть выхолощены эмоционально. Так и оказалось, хотя при подготовке к матчу я этого не наблюдал. Первый тайм был одним из самых худших таймов, просто провалили. Респект моей команде за волевые качества. В первые 25 минут второго тайма мы владели инициативой. Не знаю, специально ли соперник отдал пространство, но мы имели преимущество. За самоотдачу команде - 5, за качество игры - 2. Ничья с «Зенитом-2» - хороший результат. Дубль «Зенита» прогрессирует, это факт, - передает слова Григоряна корреспондент Spb.Sovsport.ru.
Напомним, 21 сентября армейцы в матче 1/16 финала Кубка России обыграли дома «Спартак» со счетом 1:0. В следующем раунде турнира подопечные Александра Григоряна сыграют в Казани против «Рубина».
«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.
В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.
Матч
Зенит-2 - СКА-Хабаровск - 1:1 (1:0)
Голы
Долгов 27 (1:0). Корян 57 (1:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин, Карпов, Евсеев, Исаев (Проничев, 76), Чернов, Зырянов (Саламатов, 87), Бавин, Долгов (Гасилин, 71)
СКА-Хабаровск: Довбня, Киреев, Удалый, Микуцкис, Карасёв (Воронкин, 76), Черевко (Купчин, 23), Кацаев, Калинский (Кобялко, 46), Дедечко, Лескано (Корян, 46), Никифоров
Предупреждения:
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция