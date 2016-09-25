Уэйн Гретцки: Канада показывает всему миру, как надо развивать хоккей

Уэйн Гретцки: Это поколение канадских хоккеистов лучше, чем 10-20 лет назад. Другие страны пока не могут нас догнать

Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.