Уэйн Гретцки: Канада показывает всему миру, как надо развивать хоккей
Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.
- Что вы думаете о полуфинале Канада – Россия, который всегда считался историческим противостоянием?
- Хочу отметить важную вещь – Канада не только побеждает, но и пропагандирует нашу игру. Начиная с 1972 года, мы показываем всему миру, как надо развивать хоккей. Тогда ведь состоялась великолепная Суперсерия, и она вывела наш спорт на новый уровень.
Матч
Канада - Россия - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Голы:
Кросби 7:40 (1:0). Кучеров (Зайцев, Малкин), 28:46 (1:1). Кузнецов (Телегин, Дадонов), 36:24 (1:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 37:36 (2:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 41:16 (3:2). Перри (Власич, Кутюр), 45:48 (4:2). Таварес (Гецлаф, Власич), 49:22 (5:2). Панарин (Кулёмин, Кучеров), 59:53 (5:3).
Место и дата
25 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция