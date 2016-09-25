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Уэйн Гретцки: Канада показывает всему миру, как надо развивать хоккей

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.

- Что вы думаете о полуфинале Канада – Россия, который всегда считался историческим противостоянием?
- Хочу отметить важную вещь – Канада не только побеждает, но и пропагандирует нашу игру. Начиная с 1972 года, мы показываем всему миру, как надо развивать хоккей. Тогда ведь состоялась великолепная Суперсерия, и она вывела наш спорт на новый уровень.

Матч

Канада - Россия - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

Голы:

Кросби 7:40 (1:0). Кучеров (Зайцев, Малкин), 28:46 (1:1). Кузнецов (Телегин, Дадонов), 36:24 (1:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 37:36 (2:2). Маршанд (Кросби, Бержерон), 41:16 (3:2). Перри (Власич, Кутюр), 45:48 (4:2). Таварес (Гецлаф, Власич), 49:22 (5:2). Панарин (Кулёмин, Кучеров), 59:53 (5:3).

Место и дата

25 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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