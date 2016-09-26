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Майк Бэбкок: Зайцев будет важным игроком для «Торонто»

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Канады и клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о российском защитнике Никите Зайцева.

- Зайцев будет важным игроком для «Торонто», он подтянул английский, он женился, он семейный человек, будет хорошим примером для Никиты Сошникова, других молодых игроков. На Кубке мира он сыграл даже лучше, чем я ожидал в плане действий в обороне, а вот в атаке он себя почти не показал. В «Торонто» он будет больше и лучше играть в атаке, чем в сборной, - цитирует Бэбкока «Р-Спорт».

Напомним, что в мае защитник ЦСКА и сборной России Никита Зайцев подписал контракт новичка с «Торонто».

Зайцев в сезоне 2015/2016 набрал 26 (8 шайб +18 передач) очков за результативность в 46 играх регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф защитник записал на свой счет 13 (4+9) баллов в 20 матчах.

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