Владислав Радимов: Гол СКА обескуражил, но в конце матча пришли в себя

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 14-го тура первенства ФНЛ против хабаровского СКА (1:1).

- Первый тайм получился очень хорошим, во втором соперник добавил. Гол в наши ворота обескуражил, но в конце матча пришли в себя и чаще атаковали.

- Почему не играл сегодня Гасилин?

- Он в последнее время много летал с основной командой: Израиль, Тамбов. Да и Долгов своей работой на тренировках заслужил этот шанс. Вообще, считаю, что Паша пропустил весь прошлый год, потому что практически не играл. Сейчас он начал выходить на поле, - передает слова Радимова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Гасилин отыграл 23 минуты в матче 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (5:0) и заработал желтую карточку. В сезоне 2016/2017 форвард забил шесть голов в 12 играх ФНЛ.

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.