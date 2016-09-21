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Владислав Радимов: Гол СКА обескуражил, но в конце матча пришли в себя

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча 14-го тура первенства ФНЛ против хабаровского СКА (1:1).

- Первый тайм получился очень хорошим, во втором соперник добавил. Гол в наши ворота обескуражил, но в конце матча пришли в себя и чаще атаковали. 

- Почему не играл сегодня Гасилин?
- Он в последнее время много летал с основной командой: Израиль, Тамбов. Да и Долгов своей работой на тренировках заслужил этот шанс. Вообще, считаю, что Паша пропустил весь прошлый год, потому что практически не играл. Сейчас он начал выходить на поле, - передает слова Радимова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Гасилин отыграл 23 минуты в матче 1/16 финала Кубка России против «Тамбова» (5:0) и заработал желтую карточку. В сезоне 2016/2017 форвард забил шесть голов в 12 играх ФНЛ.

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.  

Матч

Зенит-2 - СКА-Хабаровск - 1:1 (1:0)

Голы

Долгов 27 (1:0). Корян 57 (1:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин, Карпов, Евсеев, Исаев (Проничев, 76), Чернов, Зырянов (Саламатов, 87), Бавин, Долгов (Гасилин, 71)

СКА-Хабаровск: Довбня, Киреев, Удалый, Микуцкис, Карасёв (Воронкин, 76), Черевко (Купчин, 23), Кацаев, Калинский (Кобялко, 46), Дедечко, Лескано (Корян, 46), Никифоров

Предупреждения:

Мустафин, 26 - Никифоров, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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