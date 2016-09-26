Уэйн Гретцки: Разве сборная Европы не заслужила выхода в финал?
Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.
- Чего вы ждете от финала между сборными Канады и Европы?
- Может быть, болельщики хотели бы увидеть в финале США или Россию. Но всегда приятно узнать в хоккее что-то новое. Ральф Крюгер проделал отличную работу, и разве сборная Европы не заслужила выхода в финал? Когда начнется финал, болельщики сразу забудут о том, что тут нет России или США. Всех захлестнет энтузиазм, и скептики замолчат. Так что нас ждет отличный хоккей!
Матч
Место и дата
28 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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