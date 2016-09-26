Уэйн Гретцки: Это поколение канадских хоккеистов лучше, чем 10-20 лет назад. Другие страны пока не могут нас догнать
Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.
«Я уверен, что это поколение канадских хоккеистов лучше, чем 10-20 лет назад. Другие страны пока не могут нас догнать. И если бы мы заявили две сборные Канады на Кубок мира, они бы выступили очень хорошо», - сказал Гретцки.
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