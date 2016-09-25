«Минское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над «Ак Барсом»
Казанский «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 3:5.
Заброшенными шайбами в составе «Ак Барса» отметились Фёдор Малыхин, Максим Лазарев и Артём Лукоянов. У «Динамо» точными бросками отличились Артур Гаврус, Мэтт Эллисон, Роб Клинкхаммер и дважды Александр Матерухин.
Динамовцы в следующем матче 28 сентября встретятся на выезде с тольяттинской «Ладой». «Ак Барс» в тот же день примет дома финский «Йокерит».
Матч
Ак Барс - Динамо Мн - 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)
Голы:
Лукоянов (Захарчук, Ткачёв), 10:34 (1:0). Матерухин (Костицын, Граньяни), 16:58 (1:1 - бол.). Лазарев (Жуков, Варнаков), 17:55 (2:1). Малыхин (Чибисов), 39:52 (3:1). Гаврус (Граньяни, Матерухин), 53:08 (3:2 - бол.). Матерухин (Лингле, Бэйлен), 54:02 (3:3). Эллисон (Лингле, Матерухин), 55:28 (3:4). Клинкхаммер (Шинкевич), 59:16 (3:5 - п.в.).
Место и дата
26 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция