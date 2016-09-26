«Рубин» одержал вторую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Томь»
Футболисты «Рубина» в матче 8-го тура чемпионата России нанесли поражение «Томи».
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились форвард Жонатас и полузащитник Руслан Камболов. Единственный гол для «Томи» забил защитник Огнен Враньеш.
Таким образом, подопечные Хави Грасии, набрав 9 баллов, выходят на 10-е место в таблице РФПЛ. В активе команды Валерия Петракова – 7 очков и 12-е место.
В следующем туре «Рубин» 2 октября на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Томь» днем ранее примет на домашней арене «Урал».
РФПЛ
8-й тур
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция