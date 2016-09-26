Защитник «СКА-Хабаровска» Киреев: Победу над «Спартаком» в Кубке пора выкинуть из головы

Защитник хабаровского СКА Андрей Киреев поделился впечатлениями от матча с «Зенитом-2» в рамках 14-го тура первенства ФНЛ (1:1).

- Первый тайм у нас совершенно не получился: совершали много ошибок, играли не так, как собирались. Во втором тайме наладили игру, начали создавать опасные моменты, забили гол, могли забить еще. Ехали за победой, жалко, что не смогли ее добиться.

- Насколько сказался матч против «Спартака»?

- Это была историческая победа для «СКА-Хабаровска», поэтому конечно эмоционально она наложила отпечаток на наш первый тайм матча с «Зенитом-2». Но надо забыть об этом, выкинуть из головы, теперь думаем о первенстве, - передает слова Киреева корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 21 сентября армейцы в матче 1/16 финала Кубка России обыграли дома «Спартак» со счетом 1:0. В следующем раунде турнира подопечные Александра Григоряна сыграют в Казани против «Рубина».

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.