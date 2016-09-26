Зинедин Зидан: В матче с «Боруссией» ожидаю крайне напряженную, упорную борьбу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящей встречи с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы потеряли в последних матчах очки, это бывает, причем даже несколько раз за сезон. Важно то, как мы работаем над решением поставленных задач. Считаю, что команда в хорошей форме. Иногда такие матчи пробуждают команду, так что я не беспокоюсь. Будем работать над устранением ошибок.



Завтра я ожидаю крайне напряженную, упорную борьбу. У «Боруссии» несколько новых игроков, но философия клуба осталась неизменной. Они по-прежнему любят и хотят играть в футбол – равно как и мы», – приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Боруссией» состоится 27 сентября на домашней арене немецкого клуба и стартует в 21.45 мск.