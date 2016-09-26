Брэд Маршан: Бэбкок – феноменальный тренер

Форвард сборной Канады Брэд Маршан отметил работу тренерского штаба канадской команды во главе с Майком Бэбкоком.

- Можно ли назвать наш тренерский штаб своеобразной дрим-тим? Вполне. Майк Бэбкок и его помощники – лучшие тренеры в мире, у которых каждый день чему-то учишься. Бэбкок – феноменальный тренер, с которым всегда есть возможность выиграть. Он умеет сделать так, чтобы команда действовала эффективно, - цитирует Маршана «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинале Кубка мира сборная Канады переиграла российскую команду со счетом 5:3.

В финале турнира канадская команда встретится со сборной Европы, которая во втором полуфинальном матче в овертайме переиграла шведов со счетом 3:2

Матчи финальной серии состоятся 28, 30 сентября и, если понадобится, 2 октября.