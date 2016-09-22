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Юрий Бавин: Победа СКА над «Спартаком» была дополнительной мотивацией для «Зенита-2»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Зенита-2» Юрий Бавин оценил игру сине-бело-голубых в матче 14-го тура первенства против «СКА-Хабаровска» (1:1).

- Первый тайм мне очень понравился: играли грамотно, контролировали ход встречи. Во второй половине потеряли игровую нить, тайм получился скомканным. Нельзя один тайм играть хорошо, а второй - непонятно как. 

- Хабаровчане только что обыграли московский «Спартак».
- Это была дополнительная мотивация для нас. Но мы и так знали, что «СКА-Хабаровск» - хорошая команда с отличным тренером. Результат кубкового матча - яркое тому доказательство, - передает слова Бавина корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 21 сентября армейцы в матче 1/16 финала Кубка России обыграли дома «Спартак» со счетом 1:0. В следующем раунде турнира подопечные Александра Григоряна сыграют в Казани против «Рубина».

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.

Матч

Зенит-2 - СКА-Хабаровск - 1:1 (1:0)

Голы

Долгов 27 (1:0). Корян 57 (1:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин, Карпов, Евсеев, Исаев (Проничев, 76), Чернов, Зырянов (Саламатов, 87), Бавин, Долгов (Гасилин, 71)

СКА-Хабаровск: Довбня, Киреев, Удалый, Микуцкис, Карасёв (Воронкин, 76), Черевко (Купчин, 23), Кацаев, Калинский (Кобялко, 46), Дедечко, Лескано (Корян, 46), Никифоров

Предупреждения:

Мустафин, 26 - Никифоров, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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