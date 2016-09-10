Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборную

Защитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.

- Во втором тайме начали ошибаться, терять много мячей. Пропустили неожиданный гол со штрафного. А в конце матча не смогли дожать соперника. Есть ощущение, что потеряли два очка.

- Вас вновь вызвали в молодежную сборную России. Ожидаемо?

- Ожидал, конечно.

- У сборной России уже нет турнирной мотивации. Как будете настраиваться на встречи против финнов и немцев?

- За родную сборную всегда хочется играть и побеждать. Эти матчи не исключение, - сказал Карпов в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, молодежная сборная России сыграет с немцами 7 октября в Ингольштадте, а матч против финнов состоится 11 октября в Химках. Команда Николая Писарева занимает пятое место в группе 7, имея в активе восемь очков после восьми игр. Российская молодежка лишилась шансов попасть в финальную часть Евро-2017.

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.