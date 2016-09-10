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Защитник «Зенита-2» Карпов: Ожидал вызова в молодежку. Всегда хочется играть за родную сборную

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Зенита-2» Максим Карпов после матча против «СКА-Хабаровска» (1:1) в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о вызове в молодежную сборную России на игры отборочного цикла Евро-2017 с Германией и Финляндией.

- Во втором тайме начали ошибаться, терять много мячей. Пропустили неожиданный гол со штрафного. А в конце матча не смогли дожать соперника. Есть ощущение, что потеряли два очка.

- Вас вновь вызвали в молодежную сборную России. Ожидаемо?
- Ожидал, конечно.

- У сборной России уже нет турнирной мотивации. Как будете настраиваться на встречи против финнов и немцев?
- За родную сборную всегда хочется играть и побеждать. Эти матчи не исключение, - сказал Карпов в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, молодежная сборная России сыграет с немцами 7 октября в Ингольштадте, а матч против финнов состоится 11 октября в Химках. Команда Николая Писарева занимает пятое место в группе 7, имея в активе восемь очков после восьми игр. Российская молодежка лишилась шансов попасть в финальную часть Евро-2017. 

«Зенит-2» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью - 1:1. Голами отметились Павел Долгов и Руслан Корян. После 14 туров сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Хабаровский клуб отстает от петербуржцев на одно очко и идет восьмым.

В 15-м туре первенства ФНЛ «Зенит-2» встретится на выезде с «Химками», а «СКА-Хабаровск» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 2 октября.

Матч

Зенит-2 - СКА-Хабаровск - 1:1 (1:0)

Голы

Долгов 27 (1:0). Корян 57 (1:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Зуев, Мустафин, Карпов, Евсеев, Исаев (Проничев, 76), Чернов, Зырянов (Саламатов, 87), Бавин, Долгов (Гасилин, 71)

СКА-Хабаровск: Довбня, Киреев, Удалый, Микуцкис, Карасёв (Воронкин, 76), Черевко (Купчин, 23), Кацаев, Калинский (Кобялко, 46), Дедечко, Лескано (Корян, 46), Никифоров

Предупреждения:

Мустафин, 26 - Никифоров, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

26 сентября 19:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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