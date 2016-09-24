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Kinguin проведет благотворительный турнир по CS:GO

Дмитрий Галкин
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Киберспортивная организация Kinguin проведет благотворительный турнир по Counter-Strike: Global Offensive.

На турнире примут участие восемь команд: Team LDLC, tRICKED eSport, Epsilon eSports, ArchAngels, Dark Passage, Team Kinguin, Rogue и iNETKOXTV. Матчи пройдут с 27 по 29 сентября по системе single-elimination с матчами в первой стадии bo1 и последующие в bo3.

Призовой фонд турнира составит 5 000 долларов. Зрители во время турнира смогут сделать пожервования в фонд Child's Play, который занимается закупкой игрушек и консолей для детских госпиталей по всему миру.

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