Гекдениз Карадениз: Не надо радоваться победе над «Томью». Это не наш стиль

Нападающий «Рубина» Гекдениз Карадениз прокомментировал победу над «Томью» (2:1).

- Мы играли плохо, - заявил Гекдениз Карадениз корреспонденту Sovsport.ru. - Получили три очка, потому что бог нам помог. Мы можем играть плохо, потому что у нас новые игроки, но дело в другом. Я здесь уже почти девять лет, и в «Рубине» должен быть свой дух.

- Сейчас этот дух есть?

- В этом году я этого духа не чувствую, не вижу. Мы должны поймать этот дух, потому что, если его потерять, больше никогда не увидим прежний «Рубин». У меня много слов в душе, но я не могу говорить все. Надеюсь, эти три очка нам помогут.

- Вы можете сказать команде то, что не можете сказать журналистам?

- Да. Могу сказать это команде, руководству. Мы не можем идти так к большой цели. Если мы дома выигрываем у «Томи» 2:1 и радуемся, то это не очень хорошо.

- Что тогда «хорошо»?

- Мы должны выигрывать у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака». Должны говорить это новым игрокам, которые сюда приезжают. Мы не должны выигрывать у «Томи» и радоваться. Это не наш стиль. Вот что я имею в виду.

- Трибуны встретили ваш выход на поле в игре с «Томью», как выход спасителя. Почувствовали это?

- Я сыграл за «Рубин» больше 270 матчей. В каждой игре выхожу на поле с желанием. Если вижу счастливых зрителей, то счастлив еще больше. Если они меня любят, то пусть знают, что я люблю их еще больше. В Турции есть поговорка: «Любовь – это всегда обоюдно».