Матч «Спартак» – «Уфа» стал самым посещаемым в 8-м туре
Матчи 8-го тура премьер-лиги посетили 87217 зрителей, то есть средняя аудитория одного матча составила 10902. Стадионы заполнились на 46%.
Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Уфа», который собрал 26117 болельщиков. Самая малочисленная аудитория была на матче «Рубин» – «Томь» – всего 4463 человека. Отметим, что на пяти матчах турах посещаемость оказалась ниже десяти тысяч.
После 8-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11764 человека. В прошлом сезоне, напомним, было 11046.
Матч
Голы
Фатай 39 (0:1).
Состав
Спартак: Ребров, Маурисио (Попов, 68), Комбаров, Кутепов, Боккетти, Фернандо, Ананидзе, Промес, Глушаков, Зобнин (Давыдов, 76), Зе Луиш
Уфа: Лунев, Тумасян, Аликин, Васин, Сухов, Стоцкий, Безденежных, Обляков (Кротов, 65), Игбун (Абдулавов, 90), Засеев, Фатай (Марсиньо, 74)
Предупреждения:
Маурисио, 24; Попов, 87 - Аликин, 44; Безденежных, 57
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
25 сентября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция