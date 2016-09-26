Матч «Спартак» – «Уфа» стал самым посещаемым в 8-м туре

Матчи 8-го тура премьер-лиги посетили 87217 зрителей, то есть средняя аудитория одного матча составила 10902. Стадионы заполнились на 46%.

Самым посещаемым стал матч «Спартак» – «Уфа», который собрал 26117 болельщиков. Самая малочисленная аудитория была на матче «Рубин» – «Томь» – всего 4463 человека. Отметим, что на пяти матчах турах посещаемость оказалась ниже десяти тысяч.

После 8-го тура средняя посещаемость премьер-лиги составляет 11764 человека. В прошлом сезоне, напомним, было 11046.