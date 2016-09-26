Михаил Кержаков: Каррера особо не менял игру «Спартака», они играют на багаже Аленичева

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением об изменениях в «Спартаке» после назначения главным тренером красно-белых Массимо Карреры.

– Мне кажется, он особо и не менял. Я действительно считаю, что пока они играют на багаже Аленичева. Наверное, он привнес какую-то эмоциональную составляющую. Игра особо не поменялась. Они потерпели два поражения – против СКА на кубок, с «Уфой» в чемпионате. Ничего, кстати, неожиданного в Хабаровске не произошло: вспомните прошлый розыгрыш Кубка России, сколько команд премьер-лиги проиграли командам из ФНЛ?

– Понятно, что времена, когда главной целью на сезон было обыграть «Спартак», прошли. Но все равно это игра, которой ждешь.

– Мы ждем этой игры так же, как и вы. Ничего не изменилось. Мое главное воспоминание от таких матчей – это первый гол брата в ворота «Спартака» на «Петровском», когда они с Аршавиным «гусеницей» праздновали. Я смотрел игру по телевизору с мамой и с Саниной крестной. Отец был на стадионе. Мы очень радовались, такое навсегда запоминается, – сказал Кержаков в интервью «Фонтанке».

Напомним, Каррера 5 августа был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Дмитрия Аленичева, а 17 августа был утвержден в должности главного тренера. Под руководством экс-помощника Антонио Конте красно-белые провели восемь матчей во всех турнирах. В чемпионате москвичи выиграли пять игр, один раз сыграли вничью и потерпели поражение от «Уфы». В Кубке страны подопечные Карреры проиграли в 1/16 финала «СКА-Хабаровску» (0:1).

Набрав 19 очков, «Спартак» лидирует в турнирной таблице премьер-лиги. 2 октября красно-белые в матче девятого тура чемпионата России сыграют на выезде против «Зенита». Начало матча в 16:30.