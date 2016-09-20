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Хави Грасия: Сейчас для «Рубина» главное – три очка

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал победу над «Томью» (2:1).

- Матч получился упорным. Мы владели инициативой, создали больше моментов. Кроме того, на игру повлияли вынужденные замены Жонатаса и Рочины. В конце матча серьезный удар получил Камболов, и мы фактически остались в меньшинстве. На данном этапе три очка  – это главное для нас, - сказал Хавьер Грасия.

- В этом матче впервые не сыграл Серхио Санчес. С чем это связано?
- В футбол играют 11 футболистов, и мне пришлось выбрать их, а кого-то оставить на скамейке запасных. Прежде всего, я хотел бы оценить работу тех, кто был на поле. В частности, если говорить о центре обороны, то доволен, как сыграли Бурлак и Самбрано.

- Выход Карадениза повлиял на команду с психологической точки зрения?
- По сути это была наша единственная невынужденная замена – остальные мы сделали из-за травм. Гекдениз вышел уже при счете 2:1, но мы знаем, что он много значит для команды и это здорово, что у клуба есть такие футболисты, которые всегда играют с огромным желанием. На прошлой неделе он не тренировался в общей группе, а на этой уже вернулся в строй. 

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