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Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждать

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.

«Думаю, это будет суперпоединок. Геннадий на данный момент в середине четвертого десятка, а Саулю 27 лет, поэтому есть еще время для организации боя. Я скажу так: поединок состоится, и его не придется ждать так долго, как бой Пакьяо и Мейвезера», – приводит слова американца Boxing Scene.

Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

Ранее Сауль Альварес добровольно отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе, отказавшись встретиться с боксером из Казахстана. 

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