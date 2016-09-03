Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждать

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.



«Думаю, это будет суперпоединок. Геннадий на данный момент в середине четвертого десятка, а Саулю 27 лет, поэтому есть еще время для организации боя. Я скажу так: поединок состоится, и его не придется ждать так долго, как бой Пакьяо и Мейвезера», – приводит слова американца Boxing Scene.



Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.



Ранее Сауль Альварес добровольно отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе, отказавшись встретиться с боксером из Казахстана.