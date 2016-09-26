Роман Бюрки: Игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы полны решимости после последних матчей. Наша команда много забивает и мало пропускает. Сыграть против «Реала» в Лиге чемпионов и сделать это в составе «Боруссии» — моя мечта детства. Правда, игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом». Моя задача в любом случае – не дать соперникам забить», – цитирует Бюрки пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Боруссией» состоится 27 сентября на домашней арене немецкого клуба и стартует в 21.45 мск.