Фалькао не сыграет с «Байером»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не примет участия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Об этом сообщил наставник французского клуба Леонарду Жардим.



«Фалькао не будет в заявке. Ему лучше, но он не может играть», – цитирует специалиста Goal.

Отмечается, что форвард получил травму в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:4), который состоялся 21 сентября.



Встреча «Монако» – «Байер» состоится 27 сентября и стартует в 21.45 мск.



