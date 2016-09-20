«Аталанта» в гостях обыграла «Кротоне»

Футболисты «Аталанты» в гостевом матче шестого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».

Встреча, прошедшая в понедельник в Пескаре на стадионе «Адриатико», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В их составе по голу забили Андреа Петанья, Ясмин Куртич и Алехандро Гомес. У хозяев отличился Симеон Нванкво.

Таким образом, «Аталанта» набрала шесть очков и покинула зону вылета. У «Кротоне» осталось одно очко. Этот клуб идет последним, 20-м.

В матчах следующего тура «Аталанта» 2 октября примет «Наполи», а «Кротоне» в этот день на выезде сыграет с «Кальяри».