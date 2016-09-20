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«Аталанта» в гостях обыграла «Кротоне»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Аталанты» в гостевом матче шестого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».

Встреча, прошедшая в понедельник в Пескаре на стадионе «Адриатико», завершилась победой гостей со счетом 3:1. В их составе по голу забили Андреа Петанья, Ясмин Куртич и Алехандро Гомес. У хозяев отличился Симеон Нванкво.

Таким образом, «Аталанта» набрала шесть очков и покинула зону вылета. У «Кротоне» осталось одно очко. Этот клуб идет последним, 20-м.

В матчах следующего тура «Аталанта» 2 октября примет «Наполи», а «Кротоне» в этот день на выезде сыграет с «Кальяри».

Матч

Кротоне - Аталанта - 1:3 (0:3)

Голы

Петанья 3 (0:1). Куртич 40 (0:2). Гомес 45 (0:3). Точукву 86 (1:3).

Состав

Кротоне: Кордаз, Сампиризи (Роден, 58), Дассен, Феррари, Чеккерини, Мартелла, Капецци, Крисетиг (Точукву, 68), Фалькинели, Тротта (Тонев, 46), Палладино

Аталанта: Бериша, Масьелло, Драме, Зуканович, Конко (Конти, 83), Толой, Кесси, Петанья (Пинилья, 88), Куртич, Фройлер, Гомес (Раймонди, 65)

Предупреждения:

Тонев, 66; Чеккерини, 70; Капецци, 81 - Масьелло, 36

Удаления:

нет - Кесси, 62

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

26 сентября 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция

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