«Аталанта» в гостях обыграла «Кротоне»
Футболисты «Аталанты» в
гостевом матче шестого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Пескаре на стадионе «Адриатико», завершилась победой гостей со
счетом 3:1. В их составе по голу забили Андреа Петанья, Ясмин Куртич и
Алехандро Гомес. У хозяев отличился Симеон Нванкво.
Таким образом, «Аталанта»
набрала шесть очков и покинула зону вылета. У «Кротоне» осталось одно очко.
Этот клуб идет последним, 20-м.
В матчах следующего тура «Аталанта» 2 октября примет «Наполи», а «Кротоне» в этот день на выезде сыграет с «Кальяри».
Матч
Кротоне - Аталанта - 1:3 (0:3)
Голы
Петанья 3 (0:1). Куртич 40 (0:2). Гомес 45 (0:3). Точукву 86 (1:3).
Состав
Кротоне: Кордаз, Сампиризи (Роден, 58), Дассен, Феррари, Чеккерини, Мартелла, Капецци, Крисетиг (Точукву, 68), Фалькинели, Тротта (Тонев, 46), Палладино
Аталанта: Бериша, Масьелло, Драме, Зуканович, Конко (Конти, 83), Толой, Кесси, Петанья (Пинилья, 88), Куртич, Фройлер, Гомес (Раймонди, 65)
Предупреждения:
Тонев, 66; Чеккерини, 70; Капецци, 81 - Масьелло, 36
Удаления:
нет - Кесси, 62
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
26 сентября 20:00, Эцио Шида, Онлайн-трансляция