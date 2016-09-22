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Дмитрий Парфенов: Милевский? Четырех легионеров на поле не выпустишь

Максим Шитиков
Источник:  ФК «Спартак-Нальчик»Комментарии

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 14-го тура первенства ФНЛ против «Спартака» из Нальчика (1:1) и объяснил, почему не выпустил на поле Артема Милевского. 

- Готовились к тому, что и было на поле. «Спартак» - мобильная команда с очень интересными ребятами, неуступчивыми, они качественно играют в атаке. Единственное - не досмотрели на стандартах, это считается одним из сильных качеств команды. Боевая игра, думаю, она понравилась болельщикам.

- Милевский пока не готов даже на замену выходить?
- На поле может быть три легионера. У нас столько и находилось. Надо было делать двойную замену, а это не всегда идет на пользу. Еще в такой матч нужно войти, когда он идет на встречных курсах. На какой-то промежуток времени Милевский готов. Мы на него очень сильно рассчитываем, как и на любого нашего игрока. Здесь момент даже технический: четырех легионеров не выпустишь, - сказал Парфенов на пресс-конференции.

Напомним, Милевский остался в запасе и в матче против «Спартака», и в игре 1/16 финала Кубка России против «Арсенала» (2:0). 1 сентября 31-летний форвард подписал с «Тосно» двухлетний контракт.

«Спартак-Нальчик» и «Тосно» сыграли вничью - 1:1. Голы забили Аслан Дашаев и Евгений Марков. У тосненцев матч полностью отыграли три легионера: серб Раде Дугалич, черногорец Младен Кашчелан и Вагиз Галиулин, представляющий Узбекистан.

После 14 туров подопечные Дмитрия Парфенова занимают вторую позицию в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Клуб из Нальчика, набрав 16 очков, идет на 12-м месте. 

В 15-м туре «Тосно» примет в Великом Новгороде «Луч-Энергию», а «Спартак-Нальчик» встретится на выезде с «Тамбовом». Матчи запланированы на 2 октября. 

Матч

Спартак-Нальчик - Тосно - 1:1 (0:0)

Голы

Марков 61 (0:1). Дашаев 73 (1:1).

Состав

Спартак-Нальчик: Антипов, Тебердиев, Мурачёв, Дашаев, Мухаммад, Дроздов (Соблиров, 79), Войнов (Каркаев, 81), Богатырев, Макоев, Ахриев (Крамаренко, 71), Гугуев (Ахъядов, 67)

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Гарбуз, Абазов, Дугалич, Богаев (Киреенко, 85), Кашчелан, Палиенко (Чиркин, 89), Мухаметшин, Галиулин, Марков (Кутьин, 66)

Предупреждения:

Гугуев, 23; Макоев, 40 - Марков, 52; Кашчелан, 57

Судья:

Андрей Фисенко (Россия)

Место и дата

26 сентября 18:30, Спартак, Онлайн-трансляция

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