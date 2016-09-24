Виталий Мутко: РФС предлагает создать ассоциацию российских болельщиков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил об идее создать ассоциацию болельщиков при их непосредственном участии в ее учреждении.



«Мы всегда поддерживали их (болельщиков) и считаем, что надо работать и с фанатскими объединениями, и с болельщиками. Естественно, нам нужно будет создавать для начала какую-то ассоциацию. Мы уже встретились со всеми лидерами и представителями фанатского движения ведущих клубов. Предложили им, чтобы они сами решили, какую систему они хотят создать. Пусть это будет ассоциация, пусть пока без статуса юридического лица. Мы хотим, чтобы все профессиональные футбольные клубы и их фанатские объединения были объединены в некую ассоциацию, и чтобы она выражала их интересы», приводит «Р-Спорт» слова Мутко, ссылаясь на телеканал «Россия 24».



Ранее Мутко заявил, что глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин дискредитировал себя во время чемпионата Европы-2016 во Франции и ВОБ будет исключено из состава РФС, а его руководство должно уйти в отставку. Конференция РФС в субботу, 24 сентября, приняла решение об исключении ВОБ из своего состава.