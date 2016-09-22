Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом»
Футболисты «Алавеса» в
домашнем матче шестого тура чемпионата Испании обыграли «Гранаду».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Витории, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В их
составе по голу забили Эдгар Мендес, Виктор Камараса и Дейверсон Брум. У гостей
отличился вышедший на замену украинец Артем Кравец.
Таким образом, «Алавес» набрал
девять очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось
два очка. Она идет 19-й.
В матчах следующего тура «Алавес» 1 октября в гостях сыграет с «Севильей», а «Гранада» в этот день примет «Леганес».
Матч
Голы
Эдгар 52 (1:0). Камараса 66 (2:0). Кравец 78 (2:1). Дейверсон 90 (3:1).
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Лагуардия, Эрнандес, Алексис, Торрес, Камараса (Крстичич, 87), Эдгар (Токеро, 84), Гомес (Гарсия М., 90), Фемения, Дейверсон
Гранада: Очоа, Везу, Силва Г., Тито, Карсела-Гонсалес, Крхин (Куэнка, 76), Перейра, Агбо, Маркес, Буэно (Ацили, 47 Кравец, 71), Барраль
Предупреждения:
Алексис, 35; Лагуардия, 63; Дейверсон, 90 - Агбо, 24; Маркес, 58; Карсела-Гонсалес, 64
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
26 сентября 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция