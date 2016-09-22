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Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом»

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Алавеса» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании обыграли «Гранаду».

Встреча, прошедшая в понедельник в Витории, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В их составе по голу забили Эдгар Мендес, Виктор Камараса и Дейверсон Брум. У гостей отличился вышедший на замену украинец Артем Кравец.

Таким образом, «Алавес» набрал девять очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось два очка. Она идет 19-й.

В матчах следующего тура «Алавес» 1 октября в гостях сыграет с «Севильей», а «Гранада» в этот день примет «Леганес».

Матч

Алавес - Гранада - 3:1 (0:0)

Голы

Эдгар 52 (1:0). Камараса 66 (2:0). Кравец 78 (2:1). Дейверсон 90 (3:1).

Состав

Алавес: Пачеко, Льоренте, Лагуардия, Эрнандес, Алексис, Торрес, Камараса (Крстичич, 87), Эдгар (Токеро, 84), Гомес (Гарсия М., 90), Фемения, Дейверсон

Гранада: Очоа, Везу, Силва Г., Тито, Карсела-Гонсалес, Крхин (Куэнка, 76), Перейра, Агбо, Маркес, Буэно (Ацили, 47 Кравец, 71), Барраль

Предупреждения:

Алексис, 35; Лагуардия, 63; Дейверсон, 90 - Агбо, 24; Маркес, 58; Карсела-Гонсалес, 64

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

26 сентября 21:45, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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