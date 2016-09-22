Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом»

Футболисты «Алавеса» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании обыграли «Гранаду».

Встреча, прошедшая в понедельник в Витории, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. В их составе по голу забили Эдгар Мендес, Виктор Камараса и Дейверсон Брум. У гостей отличился вышедший на замену украинец Артем Кравец.

Таким образом, «Алавес» набрал девять очков и вышел на девятое место в турнирной таблице. У «Гранады» осталось два очка. Она идет 19-й.

В матчах следующего тура «Алавес» 1 октября в гостях сыграет с «Севильей», а «Гранада» в этот день примет «Леганес».