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Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»Комментарии

Защитник сборной России Никита Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».

Соглашение клуба и хоккеиста рассчитано на один сезон, за который Никита Нестеров заработает 725 тысяч долларов.

Напомним, что в минувшем регулярном сезоне НХЛ Нестеров провел за «Тампу-Бэй» 57 матчей, в которых набрал девять очков (3 гола и 6 результативных передач) при показателе полезности «минус 6».

Нестеров был в заявке сборной России на Кубке мира в Торонто и провел за команду один матч.

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