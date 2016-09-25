Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»
Защитник сборной России Никита
Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной
хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».
Соглашение клуба и хоккеиста рассчитано
на один сезон, за который Никита Нестеров заработает 725 тысяч долларов.
Напомним, что в минувшем
регулярном сезоне НХЛ Нестеров провел за «Тампу-Бэй» 57 матчей, в которых набрал
девять очков (3 гола и 6 результативных передач) при показателе полезности «минус
6».
Нестеров был в заявке сборной
России на Кубке мира в Торонто и провел за команду один матч.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически