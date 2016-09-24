«Бернли» дома обыграл «Уотфорд»

Футболисты «Бернли» в домашнем матче шестого тура чемпионата Англии обыграли «Уотфорд».

Встреча, прошедшая в понедельник в Бернли на стадионе «Терф Мур», завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В их составе по голу забили Джеффри Хендрик и Майкл Кин.

Таким образом, «Бернли» набрал семь очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Уотфорда» в активе также семь очков. Этот клуб идет 11-м.

В матчах следующего тура «Бернли» 2 октября примет лондонский «Арсенал», а «Уотфорд» 1 октября дома сыграет с «Борнмутом».