«Бернли» дома обыграл «Уотфорд»
Футболисты «Бернли» в домашнем
матче шестого тура чемпионата Англии обыграли «Уотфорд».
Встреча, прошедшая в
понедельник в Бернли на стадионе «Терф Мур», завершилась победой хозяев со
счетом 2:0. В их составе по голу забили Джеффри Хендрик и Майкл Кин.
Таким образом, «Бернли» набрал
семь очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Уотфорда» в активе
также семь очков. Этот клуб идет 11-м.
В матчах следующего тура «Бернли» 2 октября примет лондонский «Арсенал», а «Уотфорд» 1 октября дома сыграет с «Борнмутом».
Матч
Голы
Хендрик 38 (1:0). Кин 50 (2:0).
Состав
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Лоутон, Ми, Бойд, Хендрик, Дефур (Эрфилд, 83), Гудмундссон (Кайтли, 90), Марни, Воукс
Уотфорд: Гомес, Кэткарт (Суньига, 46), Бритос, Прёдль, Холебас, Бехрами, Перейра (Кенеди, 75), Капу, Дини, Амрабат (Саксесс, 58), Игало
Предупреждения:
Лоутон, 45 - Перейра, 22; Холебас, 37; Саксесс, 65
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
26 сентября 22:00, Терф Мур, Онлайн-трансляция