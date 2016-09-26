Мирослав Шатан: Из-за травмы Габорик не сыграет в финале Кубка мира
Генеральный менеджер сборной
Европы по хоккею Мирослав Шатан сообщил, что нападающий команды Мариан Габорик
из-за травмы нижней части тела больше не сыграет на Кубке мира.
«Мариан Габорик покинул
расположение команды, травма нижней части тела не позволит ему сыграть в финале
Кубка мира», - приводит «Р-Спорт» слова Шатана.
Сборная Европы во вторник проведет первый матч финальной серии Кубка мира до двух побед против сборной Канады. Габорик отметился двумя шайбами в четырех матчах турнира.
Матч
Место и дата
28 сентября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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