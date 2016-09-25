Алексей Цветков: В подарок за 400-е очко жду танк

Нападающий московского «Динамо» Алексей Цветков призналмч, что в подарок за 400-е очко в чемпионатах страны по хоккею, набранное в понедельник в игре против ярославского «Локомотива», ждет танк.

«Я знал, что у меня 399, но не мог знать, что пополню свой счет в этом матче. Раньше мне презентовали пистолет, а сейчас автомат должен быть? Нет, я жду танк! Его сейчас производят и скоро подарят, - приводит «Р-Спорт» шутку Цветкова. – Какое было самое важное очко из 401-го? Победный гол в финале Кубка Гагарина в шестом матче серии».

В понедельник «Динамо» в дополнительное время обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 4:3. Цветков стал автором дубля в этой встрече.