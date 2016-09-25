Алексей Цветков: В подарок за 400-е очко жду танк
Нападающий московского
«Динамо» Алексей Цветков призналмч, что в подарок за 400-е очко в
чемпионатах страны по хоккею, набранное в понедельник в игре против
ярославского «Локомотива», ждет танк.
«Я знал, что у меня
399, но не мог знать, что пополню свой счет в этом матче. Раньше мне
презентовали пистолет, а сейчас автомат должен быть? Нет, я жду танк! Его
сейчас производят и скоро подарят, - приводит «Р-Спорт» шутку Цветкова. – Какое
было самое важное очко из 401-го? Победный гол в финале Кубка Гагарина в шестом
матче серии».
В понедельник «Динамо» в дополнительное время обыграло ярославский «Локомотив» со счетом 4:3. Цветков стал автором дубля в этой встрече.
Матч
Динамо - Локомотив - 4:3 О.Т. (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Голы:
Рыбаков (Сопин), 17:32 (1:0). Контиола (Аверин, Апальков), 22:58 (1:1). Апальков (Контиола, Аверин), 35:29 (1:2). Полунин (Коледов, Коршков), 38:17 (1:3). Цветков (Робинсон, Фёдоров), 46:09 (2:3). Робинсон (Рыбаков), 59:16 (3:3). Цветков (Карсумс, Никулин), 62:55 (4:3).
Место и дата
26 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция