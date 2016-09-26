Валерий Петраков: Возможно, из-за неправильных замен отдали «Рубину» инициативу
Главный тренер «Томи» Валерий
Петраков считает, что игроки его команды, которые вышли на замену в выездном
матче восьмого тура чемпионата России с казанским «Рубином», не усилили игру.
«То, что проиграли,
плохо. По содержанию игры минут десять после ответного гола играли в достаточно
неплохой футбол, атакующий, были подходы. Не знаю, с чем связано, может, с
неправильными заменами, но отдали инициативу «Рубину», и преимущество было у
них уже ощутимое. Наверное да, где-то игроки, которые должны выходить и
усиливать, к сожалению, этого сегодня не сделали», - приводит официальный сайт
«Рубина» слова Петракова.
Встреча, состоявшаяся в понедельник в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На замену у «Томи» во втором тайме вышли полузащитники Кирилл Ковальчук, Евгений Баляйкин и нападающий Александр Касьян.
Матч
Голы
Жонатас 26 (1:0). Враньеш 49 (1:1). Камболов 79 (2:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Камболов, Бурлак, Бауэр, Самбрано, Набиуллин, Ткачук (Карадениз, 80), Сонг, Жонатас (Лестьенн, 46), Рочина (Гарсия, 27), Канунников
Томь: Солосин, Враньеш, Бордачёв, Дьяков, Тишкин, Жиров, Бикфалви, Комбаров (Ковальчук, 70), Дроппа (Касьян, 87), Пугин, Самодин (Баляйкин, 78)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
26 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция