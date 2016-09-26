Валерий Петраков: Возможно, из-за неправильных замен отдали «Рубину» инициативу

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков считает, что игроки его команды, которые вышли на замену в выездном матче восьмого тура чемпионата России с казанским «Рубином», не усилили игру.

«То, что проиграли, плохо. По содержанию игры минут десять после ответного гола играли в достаточно неплохой футбол, атакующий, были подходы. Не знаю, с чем связано, может, с неправильными заменами, но отдали инициативу «Рубину», и преимущество было у них уже ощутимое. Наверное да, где-то игроки, которые должны выходить и усиливать, к сожалению, этого сегодня не сделали», - приводит официальный сайт «Рубина» слова Петракова.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На замену у «Томи» во втором тайме вышли полузащитники Кирилл Ковальчук, Евгений Баляйкин и нападающий Александр Касьян.