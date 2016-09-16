Президент МОК: Не понимаю, почему российские спортсмены подверглись санкциям на ОИ-2016

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что до сих пор не понимает, почему российские атлеты подверглись санкциям на прошедших в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх.

- Что касается подозрений по поводу возможных отклонений в российской антидопинговой системе, то я до сих пор не могу понять, почему российские спортсмены должны были подвергаться санкциям на летних Играх. Если нарушения и были, то они делались федерациями, к которым атлеты летних видов спорта не имеют никакого отношения.

Перед тем, как выносить наказание, необходимо было выслушать противоположную сторону, сторону спортсменов, - добавил он. - А этого момента в расследовании Макларена не хватает, - цитирует Баха ТАСС со ссылкой на японское издание Yomiuri.

Напомним, что сборная России по легкой и тяжелой атлетике (кроме прыгуньи Дарьи Клишиной) не была допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Причиной такого решения стал доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, в котором Россия обвинялась в создании государственной системы поддержки допинга на Играх 2014 года в Сочи.