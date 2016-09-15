Макарова не смогла выйти в третий круг турнира в Ухане
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг теннисного турнира в Ухане.
Наша теннисистка во втором раунде проиграла четвертой ракетке мира Агнешке Радванске. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу польской теннисистки.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Агнешка Радванска (Польша) - Екатерина Макарова (Россия) - 6:4, 6:1
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