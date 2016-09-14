Кузнецова вышла в третий круг турнира в Ухане
Российская теннисистка Светлана Кузнецова пробилась в третий круг турнира в Ухане.
Десятая ракетка мира во втором раунде переиграла американку Мэдисон Брэнгл со счетом 6:0, 6:4. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.
В третьем круге россиянка встретится с победительницей матча Винус Уильямс (США, 6) - Юлия Путинцева (Казахстан).
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия) - Мэдисон Брэнгл (США) - 6:0, 6:4
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически