Боец UFC Магомедов подозревается в употреблении допинга
Допинг-проба российского бойца смешанного стиля Руслана Магомедова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дала положительный результат, сообщает ТАСС.
Спортсмен получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил от Американского антидопингового агентства (USADA).
«Магомедов сдал положительный тест 7 сентября во время внеплановой проверки. В настоящее время в отношении бойца проводится расследование», - сообщил собеседник агентства.
В начале сентября стало известно, что Магомедов не выступит на шоу UFC 204 в бою со Штефаном Штруве из-за инфекции стафилококка.
Какое запрещенное вещество найдено в организме спортсмена не сообщается.
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