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Боец UFC Магомедов подозревается в употреблении допинга

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Допинг-проба российского бойца смешанного стиля Руслана Магомедова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дала положительный результат, сообщает ТАСС. 

Спортсмен получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил от Американского антидопингового агентства (USADA).

«Магомедов сдал положительный тест 7 сентября во время внеплановой проверки. В настоящее время в отношении бойца проводится расследование», - сообщил собеседник агентства. 

В начале сентября стало известно, что Магомедов не выступит на шоу UFC 204 в бою со Штефаном Штруве из-за инфекции стафилококка.

Какое запрещенное вещество найдено в организме спортсмена не сообщается. 


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