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Светлана Слепцова: Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медаль

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что мечтает выиграть еще одну олимпийскую медаль. 

- Я довольна своим функциональным состоянием, но, к сожалению, стрельба меня пока не догнала. За два месяца постараюсь это исправить, сейчас сделаю акцент на стрельбу.

Всего лишь семь лет назад я выиграла олимпийское золото, в 23 года, в 22 я стала чемпионкой мира. Медаль чемпионата мира лежит дома, а олимпийская – в ячейке в банке. Надеюсь, что впереди будет еще одна олимпийская медаль.

Я совсем недавно прочитала интервью Анфисы Резцовой, конечно, неприятно, когда команду называют полуинвалидами. Обращать внимание на высказывания великих спортсменов иногда не стоит. Я очень уважаю Анфису Анатольевну, она великая спортсменка, и все-таки хочется, чтобы она в нас верила до конца. Мы будем бороться и делать все, что в наших силах, – сказала Слепцова в интервью «Матч ТВ». 

30-летняя Слепцова является олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010, а также чемпионкой мира 2009 года. 

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