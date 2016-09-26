Зинченко может дебютировать в составе ПСВ в матче против «Ростова»

Роман Бюрки: Игра с «Реалом» для меня ничем не отличается от матча, скажем, с «Фрайбургом»

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.