Зинченко может дебютировать в составе ПСВ в матче против «Ростова»
Полузащитник ПСВ Александр Зинченко может дебютировать за голландский клуб в матче Лиги чемпионов с «Ростовом».
Экс-футболист «Уфы» вместе с командой прилетел в Россию, сообщает официальный твиттер команды.
Напомним, что встреча «Ростов» - ПСВ состоится 28 сентября в 21:45 мск в Ростове-на-Дону.
Oleksandr Zinchenko reist ook af naar Rusland. De volledige lijst met spelers volgt zo. #PSV pic.twitter.com/uZa1AOVN5W— PSV (@PSV) 27 сентября 2016 г.
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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