Герман Титов: Мне очень понравилась сборная Северной Америки на Кубке мира

Главный тренер московского «Спартака» Герман Титов признался, что ему импонирует игровой стиль сборной Северной Америки.

- Конечно, сложно сравнивать игроков канадской сборной и наших хоккеистов. В любом случае, ты подбираешь концепцию игры и разрабатываешь модель, исходя из набора хоккеистов, которыми располагаешь. Однако мне очень понравилась сборная Северной Америки - их стиль игры, постоянное давление на соперника, работа на льду, в их игре я многое почерпнул для себя, - сказал Титов ТАСС.

Напомним, что сборная северной Америки (игроки до 23 лет) заняла третье место в группе В, пропустив вперед команды Швеции и России.