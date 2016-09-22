Новую форму сборной России презентуют в ноябре

Генеральный менеджер Adidas Football Маркус Бауманн рассказал о новом дизайне формы, в которой сборная России сыграет на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018.

- Определенно, это будет совершенно новый дизайн. У вас впереди два крупных турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира, значит, нужны новые и свежие идеи. Для этого наша команда дизайнеров специально приезжала в Москву и узнавала мнение болельщиков: какие идеи они считают удачными, а от каких лучше отказаться. Все это было учтено, поэтому я убежден, что отклики будут позитивными.

Увидеть форму, в которой сборная России сыграет на Кубке конфедераций, можно будет уже в ноябре этого года. В это же время мы представим официальный мяч турнира. Что касается формы на чемпионат мира, то она будет представлена через год – в ноябре 2017-го, – сказал Бауманн «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.