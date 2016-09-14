Касаткина пробилась в третий круг турнира в Ухане
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира в Ухане.
Во втором раунде она обыграла американку Луизу Чирико в двух сетах - 6:1, 6:1.
За выход в четвертьфинал Касаткина поборется с победительницей встречи Каролин Гарсия – Мэдисон Кис.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Призовой фонд - 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) - Луиза Чирико (США) - 6:1, 6:1
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