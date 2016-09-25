Мутко обязал «Волгу» рассчитаться с футболистами

Российский футбольный союз (РФС) пытается обязать нижегородскую «Волгу» выплатить долги бывшим футболистам.

Переговоры уже вышли на уровень министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

Как сообщают «Известия», задолженность по зарплате перед бывшим главным тренером «Волги» Андреем Талалаевым отсутствует. Президент РФС Виталий Мутко решил пойти правовым путем и после переговоров с Валерием Шанцевым получил гарантии погашения задолженностей.

— Да, я почти каждый день разговариваю с Шанцевым на эту тему, — сказал «Известиям» Мутко. — Он обещал все погасить.

Нижегородская «Волга» приняла решение о снятии с соревнований в ФНЛ в июне из-за проблем с финансированием. Клуб, сообщивший о грядущем расформировании, финансируется из бюджета Нижегородской области. 13 сентября Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ООО «Сапфир» о признании «Волги» банкротом. Суд назначил ликвидационного управляющего, определив дату ближайшего заседания по процедуре банкротства на 1 февраля 2017 года.