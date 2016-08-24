Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

День в истории. Франческо Тотти - 40 лет

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
День в истории. Франческо Тотти - 40 лет

Сегодня исполняется 40 лет легенде «Ромы» и чемпиону мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти.

Тотти играет за основной состав «Ромы» с 1991 года. На его счету - более 600 матчей за столичный клуб. В минувший уик-энд Франческо забил свой 250-й гол за «Рому».

Тем не менее, римляне проиграли сегодняшнюю встречу со счетом 1:3. «Рома» идет на четвертой строчке турнирной таблицы серии А.

В 1998 - 2006 годах Тотти провел 58 матчей за сборную Италии и забил 9 мячей.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
250-й гол Тотти в серии А не спас «Рому» от поражения в матче «Торино»«Рома» на выезде уступила «Торино» в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу (1:3).«Рома» забила 4 безответных мяча «Кротоне»Футболисты «Ромы» в домашнем матче пятого тура чемпионата Италии обыграли «Кротоне».«Рома» проиграла «Фиорентине» и не смогла догнать «Наполи»«Рома» потерпела поражение от «Фиорентины» (0:1) в матче четвертого тура серии A на стадионе «Артемио Франки».Лучано Спаллетти: В следующем матче Лиги Европы «Рома» покажет характерГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал итог матча, в котором римляне не смогли обыграть «Викторию» (1:1) в групповом раунде Лиги Европы.Гол экс-игрока «Шинника» не позволил «Роме» обыграть «Викторию» в Лиге ЕвропыВ рамках первого тура Лиги Европы «Рома» сыграла вничью с чешской «Викторией» (1:1).Франческо Тотти подарил свою футболку Коби БрайантуНападающий «Ромы» Франческо Тотти подарил экс-игроку «Лейкерс» Коби Брайнту свою футболку с автографом.Гол Тотти принес «Роме» победу волевую победу над «Сампдорией»Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Ромы».Матчи «Дженоа» - «Фиорентина» и «Рома – «Сампдория» прерваны из-за сильного дождяСильный дождь стал причиной приостановки двух матчей третьего тура итальянской Серии А. Прерваны матчи «Дженоа» - «Фиорентина» и «Рома – «Сампдория».Спаллетти покинул расположение «Ромы» из-за семейной трагедииГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти не может руководить подготовкой команды к матчу 3-го тура серии А против «Сампдории».Спаллетти вошел тройку самых высокооплачиваемых тренеров ИталииИтальянское спортивное издание Gazzetta dello Sport обнародовала зарплатные ведомости ведущих клубов Серии А.Манолас может в ближайшее время подписать с «Ромой» новый контрактРуководство «Ромы» планирует в ближайшее время предложить защитнику Константиносу Маноласу новый контракт. Об этом сообщает II Tempo.«Рома» обыграла «Сан-Лоренсо» в товарищеском матчеФутболисты итальянской «Ромы» обыграли аргентинский «Сан-Лоренсо» в товарищеском матче, который прошел в Риме.Де Росси получил трехматчевую дисквалификацию в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках за удаление во встрече против «Порту» (0:3) в плей-офф Лиги чемпионов.Папа Франциск расписался на футболе «Ромы», чтобы выставить ее на аукцион и помочь пострадавшим в землетрясенииПапа Римский Франциск принял сегодня в Ватикане футболистов «Ромы» и команды из Буэнос-Айреса «Сан-Лоренсо де Альмагро».Пабло Освальдо объявил о завершении карьеры ради музыкиИтальянский нападающий Пабло Освальдо объявил о завершении карьеры.Транжиры из Манчестера и еще 8 клубов Европы, которые потратили больше всехТранжиры из Манчестера и еще 8 клубов Европы, которые потратили больше всехSpb.Sovsport.ru называет тех, кому слово «экономия» – судя по летнему трансферному окну – ни о чем не говорит.«Милан» и «Рома» борются за УилшераПолузащитник «Арсенала» Джек Уилшер может провести сезон в Италии. На 24-летнего англичанина претендуют «Милан» и «Рома».Гол Месси признан лучшим мячом сезона по версии УЕФАГол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Ромы» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов признан лучшим мячом минувшего сезона по версии УЕФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.«Арсенал» и «Барселона» поборются за МаноласаЗащитник «Ромы» Константинос Манолас может сменить клубную прописку этим летом.Лучано Спаллетти: Сейчас на «Рому» спустят всех собак, но мы должны закрыть глаза, уши и носыГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал неудачу своей команды в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Рома
Ромакалендарьстатистика
Франческо Тотти
Франческо Тоттивсе новости

Cпецпредложение