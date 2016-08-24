День в истории. Франческо Тотти - 40 лет

Сегодня исполняется 40 лет легенде «Ромы» и чемпиону мира-2006 в составе сборной Италии Франческо Тотти.

Тотти играет за основной состав «Ромы» с 1991 года. На его счету - более 600 матчей за столичный клуб. В минувший уик-энд Франческо забил свой 250-й гол за «Рому».

Тем не менее, римляне проиграли сегодняшнюю встречу со счетом 1:3. «Рома» идет на четвертой строчке турнирной таблицы серии А.

В 1998 - 2006 годах Тотти провел 58 матчей за сборную Италии и забил 9 мячей.







