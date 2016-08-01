«Норникель» выплатит ОКР более 1 млрд рублей

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных сообщила, что компания в рамках спонсорского соглашения выплатит Олимпийскому комитету России (ОКР) 1 миллиард 250 миллионов рублей в течение пяти лет.

- Мы не привязывали контракт с ОКР к Олимпийским играм в Южной Корее. Этот контракт на пять лет. Контракт «Норникеля» и ОКР действует до середины 2021 года, выплаты составляют 250 миллионов рублей в год. О результатах сотрудничества еще рано говорить, потому что прошло немного времени. Первые итоги по договору мы будем подводить в конце 2016 года, - сказала Безденежных «Р-Спорт».

В мае «Норникель» и ОКР подписали соглашение о партнерстве.