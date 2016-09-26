Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболЛуч-Энергия0 : 0Спартак-2
ФутболАмкар0 : 0Крылья Советов
ХоккейАк Барс3 : 5Динамо Минск
ФутболДинамо1 : 0Сибирь
ФутболАлавес3 : 1Гранада
ХоккейАвангард1 : 3Металлург
ФутболЗенит-21 : 1СКА-Хабаровск
ФутболРубин2 : 1Томь
ХоккейДинамо Москва4 : 3 ОТЛокомотив
ФутболБёрнли2 : 0Уотфорд
ФутболЦСКА (мол)- : -Тоттенхэм (мол)
ХоккейЦСКА- : -Куньлунь
ФутболЛестер Сити- : -Порту
ФутболСевилья- : -Лион
ФутболМонако- : -Байер
ХоккейАвангард- : -Металлург
ХоккейСКА- : -Адмирал
ФутболБоруссия- : -Реал
ФутболДинамо Загреб- : -Ювентус
ФутболЦСКА- : -Тоттенхэм
ХоккейКанада- : -Европа
ХоккейАк Барс- : -Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)- : -ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона

Майк Кинэн: Выход сборной Европы в финал Кубка мира меня нисколько не удивил

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Кубок мира-2016Комментарии

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился ожиданиями от финальных матчей Кубка Европы-2016.

- Выход сборной Европы в финал меня нисколько не удивил. Еще две недели назад это стало бы сенсацией, но сегодня, когда мы увидели эту команду в деле, все кажется абсолютно закономерным.

Очевидно другое: это самая недооцененная команда последних лет, обладающая необходимым набором разноплановых игроков и настоящих звезд, а также большим хоккейным опытом.

Сборная Европы – самая возрастная команда из числа полуфиналистов, где средний возраст игроков чуть выше 30 лет, и как раз в этом мне видится ее главный шанс в финале.

Канада – фаворит. В этом не может быть сомнений. Как, впрочем, и в том, что сборная Европы окажет ей самое серьезное сопротивление, на какое она только способна. Канада получит невероятный прилив энергии от трибун, противопоставить которому можно будет именно опыт европейских игроков. Они знают, что такое играть против суперзвезд уровня Сидни Кросби. Но сборная Европы еще может всех нас удивить, - написал Кинэн в своей колонке на официальном сайте турнира.

Первый матч финала Кубка мира Канада - Европа состоится в ночь со вторника не среду в Торонто.

Матч

Канада - Европа

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Герман Титов: Мне очень понравилась сборная Северной Америки на Кубке мираГлавный тренер московского «Спартака» Герман Титов признался, что ему импонирует игровой стиль сборной Северной Америки.Дарюс Каспарайтис: К Знарку никаких претензий, все идет от детского хоккеяБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис считает, что тренерский штаб национальной команды во главе с Олегом Знарком справился со своей работой на Кубке мира в Канаде.Дарюс Каспарайтис: Удивился, что сборная Европы вышла в финал КМБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис признался, что удивился выходу сборной Европы в финал проходящего в Торонто Кубка мира по хоккею.Дарюс Каспарайтис: Ребята старались, но все-таки Канада сильнееБывший защитник сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал поражение россиян в полуфинале Кубка мира от канадцев.Дарюс Каспарайтис: Видно, как Овечкин отдается. Бедный, аж поседел! (видео)Дарюс Каспарайтис: Видно, как Овечкин отдается. Бедный, аж поседел! (видео)Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у знаменитого защитника Дарюса Каспарайтиса, который высказался о сборной России на Кубке мира.Максим Кондратьев: Только приехал в «Торонто» - сразу начали узнавать на улицеЗащитник «Амура» Максим Кондратьев, который в сезоне 2003-2004 выступал в НХЛ за «Торонто», высказал мнение о заокеанском хоккее.Невидимки. Почему лидеры сборной России не проявили себя на Кубке мираНевидимки. Почему лидеры сборной России не проявили себя на Кубке мираОбозреватель Sovsport.ru подводит итоги выступлению нашей команды на турнире в Торонто«Есть шлем как у Кучера?!» Что кричит Влад Наместников во время матча (видео)«Есть шлем как у Кучера?!» Что кричит Влад Наместников во время матча (видео)Официальный сайт NHL.com прикрепил микрофон к форварду Владиславу Наместникову, и вот что из этого вышло.Мирослав Шатан: Из-за травмы Габорик не сыграет в финале Кубка мираГенеральный менеджер сборной Европы по хоккею Мирослав Шатан сообщил, что нападающий команды Мариан Габорик из-за травмы нижней части тела больше не сыграет на Кубке мира.Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»Защитник сборной России Никита Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».Кэри Прайс будет защищать ворота сборной Канады в первом матче финалаВ первом матче финала Кубка мира против сборной Европы ворота сборной Канады будет защищать Кэри Прайс. Об этом журналистам сообщил наставник канадской команды Майк Бэбкок.Ральф Крюгер: Не готов променять английскую премьер-лигу на НХЛГлавный тренер сборной Европы на Кубке мира по хоккею и председатель совета директоров «Саутгемптона» Ральф Крюгер сказал, что не готов менять работу в АПЛ.Брэд Маршан: Бэбкок – феноменальный тренерФорвард сборной Канады Брэд Маршан отметил работу тренерского штаба канадской команды во главе с Майком Бэбкоком.Уэйн Гретцки: Это поколение канадских хоккеистов лучше, чем 10-20 лет назад. Другие страны пока не могут нас догнатьОбозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.Уэйн Гретцки: Разве сборная Европы не заслужила выхода в финал?Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.Майк Бэбкок: Зайцев будет важным игроком для «Торонто»Главный тренер сборной Канады и клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о российском защитнике Никите Зайцева.Уэйн Гретцки: Канада показывает всему миру, как надо развивать хоккейОбозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.Уэйн Гретцки: Когда начнется финал, вы забудете, что тут нет России (видео)Уэйн Гретцки: Когда начнется финал, вы забудете, что тут нет России (видео)Обозреватель Sovsport.ru послушал величайшего канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который пришел в фан-зону Кубка мира.Патрис Бержерон: Сборная Европы заслужила свое место в финалеНападающий сборной Канады Патрис Бержерон поделился ожиданиями от предстоящего финала со сборной Европы в финале Кубке мира.Виталий Давыдов: Тренеры сборной оказались не на высотеТрехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира-2016.

Европа
Европакалендарьстатистика
Канада
Канадакалендарьстатистика
Майк Кинэн
Майк Кинэнвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение