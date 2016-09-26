Майк Кинэн: Выход сборной Европы в финал Кубка мира меня нисколько не удивил

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн поделился ожиданиями от финальных матчей Кубка Европы-2016.

- Выход сборной Европы в финал меня нисколько не удивил. Еще две недели назад это стало бы сенсацией, но сегодня, когда мы увидели эту команду в деле, все кажется абсолютно закономерным.

Очевидно другое: это самая недооцененная команда последних лет, обладающая необходимым набором разноплановых игроков и настоящих звезд, а также большим хоккейным опытом.

Сборная Европы – самая возрастная команда из числа полуфиналистов, где средний возраст игроков чуть выше 30 лет, и как раз в этом мне видится ее главный шанс в финале.

Канада – фаворит. В этом не может быть сомнений. Как, впрочем, и в том, что сборная Европы окажет ей самое серьезное сопротивление, на какое она только способна. Канада получит невероятный прилив энергии от трибун, противопоставить которому можно будет именно опыт европейских игроков. Они знают, что такое играть против суперзвезд уровня Сидни Кросби. Но сборная Европы еще может всех нас удивить, - написал Кинэн в своей колонке на официальном сайте турнира.

Первый матч финала Кубка мира Канада - Европа состоится в ночь со вторника не среду в Торонто.