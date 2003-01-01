Россия и Болгария откроют квалификацию командного чемпионата Европы

Мужская и женская сборные России по настольному теннису проведут стартовый матч группового квалификационного этапа командного чемпионата Европы-2017 с теннисистами Болгарии. Встречи пройдут сегодня на сочинской спортивной базе «Юг Спорт». Начало обоих матчей в 18.00 по московскому времени.

Россияне – явные фавориты, поэтому тренеры национальных команд приняли решение поберечь лидеров Александра Шибаева и Полину Михайлову, которым предстоит выступать в ближайшем времени в Кубке мира. Шибаев, занимающий 25-ю позицию в рейтинге ITTF, уже в конце недели отправится в Дюссельдорф (Германия), где с 1 по 3 октября пройдет мужской Кубок мира по настольному теннису.

По словам главного тренера сборных команд России Сергея Астахова, в команду наравне с опытными спортсменами будут привлечены и молодые игроки: «50 процентов состава российской сборной сейчас – это спортсмены до 22 лет. Начинается новый олимпийский цикл, и мы нацелены уже сейчас, дать возможность молодежи проявить себя и закрепиться в основном составе сборной. Главный соперник россиян на этом этапе – у мужчин сборная Испания, с которой мы проведем два матча: первый на выезде 1 ноября года, а ответный сыграем дома уже в следующем году 24 января, у женщин – главная угроза команда Белоруссии, встречи с которой пройдут в те же сроки».

Чтобы гарантировано попасть в число 15 команд, которые разыграют медали чемпионата Европы (дивизион Championships), нужно занимать в группе 1-е место. Сборные, занявшие 2-е места, разыграют пять путевок в финальную часть Евро по системе плей-офф в следующем апреле.