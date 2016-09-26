Зоран Тошич: «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями в преддверии матча группового раунда Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
- «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Евро, - сказал Тошич.
Сегодня состоится первый в истории #АренаЦСКА международный матч: в 21:45 принимаем английский @SpursOfficial! #ЦСКАТоттенхэм pic.twitter.com/1pRSjfuaAF— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 сентября 2016 г.
Напомним, что матч ЦСКА - «Тоттенхэм» состоится сегодня в 21:45 мск. После первого тура в активе армейцев одно очко, «Тоттенхэм» пока баллов не набрал.
Матч
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция