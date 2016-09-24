Александр Тихонов: Провал российского футбола и допинговые скандалы - закономерный итог работы Мутко

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился своим мнением о переизбрании Виталия Мутко на пост президента РФС.

«Было понятно, что Мутко выиграет выборы на пост президента РФС, но если бы у этого человека была хоть капля самолюбия, то он бы понимал, что провал российского футбола и допинговые скандалы – это закономерный итог его работы. Можно приводить десятки примеров, когда тренеры и руководители подают в таких ситуациях в отставку, но до господина Мутко это никак не дойдет.

У него был и остается один жест в адрес российского футбольного сообщества. Из его интервью кажется, что российскому футболу нет равных, что вызывает лишь снисходительную улыбку телеведущей», - написал Тихонов на своем официальном сайте.

Напомним, в минувшую субботу Виталий Мутко был переизбран на пост президента Российского футбольного союза. На выборах он обошел Валерия Газзаева.

