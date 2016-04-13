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Липницкая и Боброва/Соловьев выступят на турнире в Братиславе

Елена Корсунская
Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Стал известен состав участников международного турнира «Ондрей Непела Трофи», который пройдет в Братиславе.

В турнире примут участие олимпийские чемпионы Юлия Липницкая и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Турнир пройдет с 29 сентября по 1 октября.

Состав российской команды:

Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин.

Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Мария Сотскова.

Пары: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов, Юко Кавагути -- Александр Смирнов, Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Наталья Забияко -- Александр Энберт, Евгения Тарасова -- Владимир Морозов.

Танцы: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски -- Джонатан Гуррейро. 

Расписание соревнований:

29 сентября

Женщины. Короткая программа.

Пары. Короткая программа.

30 сентября

Мужчины. Короткая программа.

Танцы. Короткий танец.

Женщины. Произвольная программа.

1 октября

Пары. Произвольная программа.

Мужчины. Произвольная программа.

Танцы. Произвольный танец. 

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