Липницкая и Боброва/Соловьев выступят на турнире в Братиславе
Стал известен состав участников международного турнира «Ондрей Непела Трофи», который пройдет в Братиславе.
В турнире примут участие олимпийские чемпионы Юлия Липницкая и танцевальный дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев. Турнир пройдет с 29 сентября по 1 октября.
Состав российской команды:
Мужчины: Сергей Воронов, Гордей Горшков, Роман Савосин.
Женщины: Алена Леонова, Юлия Липницкая, Мария Сотскова.
Пары: Кристина Астахова -- Алексей Рогонов, Юко Кавагути -- Александр Смирнов, Евгения Тарасова -- Владимир Морозов, Наталья Забияко -- Александр Энберт, Евгения Тарасова -- Владимир Морозов.
Танцы: Екатерина Боброва -- Дмитрий Соловьев, Тиффани Загорски -- Джонатан Гуррейро.
Расписание соревнований:
29 сентября
Женщины. Короткая программа.
Пары. Короткая программа.
30 сентября
Мужчины. Короткая программа.
Танцы. Короткий танец.
Женщины. Произвольная программа.
1 октября
Пары. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная программа.
Танцы. Произвольный танец.