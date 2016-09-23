Андрей Талалаев: Ребятам было непросто психологически после поражения 0:5 от «Зенита»
Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал гостевую победу над «Волгарем» (2:1) в 14-м туре ФНЛ.
«Знали, что преимущество в скорости, в нападении, в организации быстрого выхода из обороны в атаку у «Волгаря» есть. Старались нейтрализовать это за счет более плотной игры, чтобы не давать делать передачи на выход в атаку. Ну и плюс свою игру построить хотели через зону Плиева, который 1996 года рождения, играет на позиции центрального защитника. Но, к сожалению, в первом тайме этого не получилось, было очень много суеты, ненужных передач. Потому что, сами понимаете, ребятам было непросто психологически после поражения 0:5 от «Зенита» продолжить играть в ФНЛ в тот футбол, который я от них требую: большое количество агрессивных проникающих передач за спину и ударов по воротам», - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
«Тамбов» с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице первенства.
В следующем туре команда Талалаева 2 октября примет «Спартак-Нальчик».
Матч
Голы
Зуйков 26 (1:0 - пен.). Алумона 56 (1:1). Алумона 74 (1:2 - пен.).
Состав
Волгарь: Бучнев, Стешин (Жабкин, 90), Зуйков, Зарипов, Плиев, Сутормин, Акбашев, Болонин (Кабутов, 69), Шалаев, Дышеков (Букия, 69), Машуков (Радченко, 71)
Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Шевчук (Каюмов, 89), Аверьянов (Алумона, 54), Поярков, Трусевич, Рыбин, Столяренко, Чернышов (Сорокин, 46), Дорожкин (Спицын, 74)
Предупреждения:
Шалаев, 66 - Аверьянов, 18; Поярков, 78; Спицын, 90
Удаления:
Шалаев, 73 - нет
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
26 сентября 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция