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Жерар Улье: «Ливерпуль» достаточно силен для того, чтобы стать чемпионом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  4-4-2.comКомментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье полагает, что в текущем сезоне команда способна побороться за чемпионский титул.

- Лучшее для «Ливерпуля» еще впереди. Но команда уже сегодня достаточно сильна для того, чтобы стать чемпионом. Команда играет эффектно и в то же время эффективно. Просто посмотрите, сколько голов они уже забили. У «Ливерпуля» новая философия, и мне нравится нынешний главный тренер команды, - заявил Улье.

Напомним, по ходу сезона-2015/16 «Ливерпуль» возглавил бывший наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп.

В данный момент «красные» занимают четвертую строчку турнирной таблицы английской премьер-лиги.

Жерар Улье тренировал «Ливерпуль» в 1998 - 2004 годах. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии и Кубок УЕФА.


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