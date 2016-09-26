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УЕФА: Арест финансовых средств «Спартака» не связан с нарушением правил и не является санкцией

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-служба УЕФА сообщила, что арест финансовых средств московского «Спартака» не связан с нарушением правил этой организации и не является санкцией к клубу.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА наказал российский клуб за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы. В нынешнем сезоне красно-белые провели два матча квалификационного раунда, уступив кипрскому АЕКу.

«Мы можем только подтвердить, что это не связано с нарушением правил УЕФА или санкциями к клубу со стороны УЕФА», - заявили ТАСС в пресс-службе.

Ранее вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов сообщил, что клуб действительно получил уведомление УЕФА об аресте финансовых средств клуба (сумма не сообщается), основанием для чего стало постановление суда швейцарского Ньона.

По последней информации, полученной ТАСС от представителей «Спартака», клуб уже подал апелляцию на решение УЕФА.




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